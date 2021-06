Como antecedentes a lo que sucedió en el primer trimestre del 2021 conviene revisar las principales tendencias que se venían trayendo en cuanto al consumo del año anterior en el contexto Global, Latinoamérica y de Colombia. Pudimos observar cómo se dio en elementos comunes un crecimiento del consumo dentro del hogar, aunque dicho crecimiento no alcanzó a compensar la caída del consumo fuera.

Fortalecido el consumo doméstico, se notó también un dinamismo importante de los canales de delivery (domicilios) y el e-commerce. Pero a diferencia de lo que viene pasando en Latinoamérica, en Colombia los Discounters siguen consolidando su presencia y su participación entre el resto de los canales; lo que no sucedió en los otros países de nuestra región.

En cuanto a la dimensión de ese crecimiento del consumo dentro del hogar en el 2020, también es importante diferenciar su magnitud; mientras el crecimiento fue acelerado en casi todos los países de Latinoamérica después de un estancado 2019, en Colombia este crecimiento fue el más modesto de toda Latinoamérica.

En ese contexto, nos interesa profundizar en cómo se comportó el gasto de los hogares colombianos en el primer trimestre del presente año.

Observamos que la canasta de consumo dentro del hogar no creció en el primer trimestre del año; si la comparamos con el primer trimestre del año anterior, afectada fundamentalmente por una frecuencia de compra que no se recupera y que decrece un 7.7% entre estos dos períodos. Nuestra proyección es que la “normalidad” en la frecuencia de compra previa a la pandemia no se alcanzará sino hasta principios del 2022.

Con la frecuencia siendo el eslabón más débil, se ha generado un impulso de las compras más grandes, de mayores artículos, las que llamamos “compras de despensa”. Sin embargo, el aumento en las unidades compradas no alcanza a compensar la disminución en la caída de la frecuencia.

Categorías

Si analizamos el comportamiento de las diferentes canastas de consumo, en un escenario de estancamiento al comparar el primer trimestre del 2021 con el mismo período del 2020, son las canastas de alimentos frescos y de mascotas las más dinámicas; creciendo en valor un 9% y un 5%, respectivamente.

También es importante mencionar que aproximadamente el 60% de la canasta de consumo dentro del hogar corresponde a alimentos procesados y frescos. Mientras que, en el otro extremo, la canasta de cuidado personal y belleza sigue afectada, con un decrecimiento del 25% en valor frente al primer trimestre del año pasado. Esta es la canasta más golpeada por la pandemia; sin embargo es muy probable que en los siguientes períodos muestre una recuperación, dada por la tímida apertura que estamos viviendo y porque los 3 últimos trimestres del año anterior, con una cuarentena y confinamiento estrictos, fueron trimestres de caídas muy fuertes para estas canastas. Meses donde se tocó fondo.

Canales

En cuanto al comportamiento de los canales, vemos que las condiciones que se presentaron el año pasado fortalecieron aún más al canal discounters, que ya venía con un dinamismo en los años y meses previos a la pandemia, dinamismo que se mantuvo en el 2020 y se sigue manteniendo en este primer trimestre del año. El canal sigue creciendo y consolidando su liderazgo. Además, es un canal que favorece a muchas categorías: hay un 76% de categorías que en esos espacios crecen, por encima del promedio del 45% si consideramos todos los canales.

Y en este escenario las marcas propias siguen consolidándose y creciendo entre todas categorías tanto las consideradas indispensables, las básicas y las prescindibles; aunque la principal amenaza de las marcas propias está en el segmento de las categorías básicas, donde su presencia es cada vez más importante. En ese nicho llega a representar al primer trimestre del 2021 un 25% frente al 21% en el mismo período del año anterior. Al igual que en cuando nos referimos al canal discounters, esta tendencia ya se venía dando antes de la pandemia y ahora se ha vuelto incluso más relevante.

Fue entonces un primer trimestre que no mostró un crecimiento de la canasta de consumo en el hogar, pero con categorías destacadas como las de alimentos frescos, con un canal discounters que sigue fortaleciéndose y con la presencia cada vez más importante de las marcas propias.

