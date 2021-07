Hoy, la COVID 19 enluta a la Revista P&M. Sara Luisa Oñate, una de sus más queridas periodistas perdió la batalla en franca lid.

Este es nuestro sentido homenaje con un abrazo de solidaridad para su familia.

Lo que nos es querido siempre quedará

Por Nohra Ramírez Herrera

Comunicadora Social de la Universidad del Norte, Sara Luis Oñate integró el equipo P&M durante varios años durante los cuales demostró no solo su vena periodística sino su calidad humana que era el sello de sus reportajes, entrevistas y crónicas. Después de dejar la redacción incursionó como asesora en comunicación estratégica, trabajando con éxito con campañas y programas para varios clientes. Su buena onda y su sonrisa quedarán vivas en Julieta y Mariana, las mellizas de un año y medio que le sobreviven.

Una historia para no ser contada

Por David Bitar

Siempre sonriente, carismática, eficaz y una total amante de su profesión. Esas eran las características de Sara Luisa Oñate Anaya, una periodista en todo el sentido de la palabra que entregó varios años de su vida al periodismo especializado, que también ejerció en la Revista P&M. Se hizo una conocedora de la industria publicitaria y del desarrollo de contenidos enfocados en el mercadeo.

Hoy despedimos a esta gran profesional víctima de una de las tragedias más graves que ha afrontado la humanidad: la COVID 19. Este acontecimiento lamentable embarga de tristeza las páginas de nuestra publicación y enluta la historia de P&M.

Nos solidarizamos con su familia y seres queridos a quienes expresamos nuestros más sinceros sentimientos de apoyo en este momento difícil y a quienes les decimos que, así como P&M fue la casa de Sara Luisa Oñate. La revista es y será la de ustedes también.

Esta es una de esas notas que habríamos preferido no escribir debido a su final. Sin embargo, nos quedan gratos recuerdos y la satisfacción de haber trabajado de la mano de un gran ser humano que puso su empeño y dedicación para hacer del periodismo especializado en mercadeo y publicidad una rama significativa y relevante para Colombia.

Todo pasa, pero tú no

Por Elkin Rivera

A veces la vida es injusta, en especial con algunos seres que queremos. Conocí a Sara Luisa Oñate hace unos quince años, en la Revista P&M, a la que llegó con un esfero con pinta de bate. Aproveché para hacerle una broma sobre eso y de inmediato hubo un click entre los dos, que se mantuvo a lo largo de este tiempo. Desde entonces se convirtió en una de mis mejores amigas, ya que me dio su confianza y yo le entregué la mía.

Si bien luego de mi retiro de la revista podían pasar meses sin que nos viéramos, cuando nos encontrábamos era como si el tiempo no hubiera pasado. Entre nosotros había las semillas de una buena amistad: cariño, respeto, complicidad, alegría, y distancia y cercanía a la vez. Sara: una de tus frases favoritas era “Todo pasa”. Pero tú, no. Tú dejaste una huella indeleble en quienes te conocimos.

Descansa en paz, Saralú.

Sin palabras

Por Beatriz Torres

¿Cómo explicar el hecho de que ya no estés? Mi Sari, perderte es indescriptible. Te adoro, amiga. Me quedo sin palabras. Eras el eje de nuestra existencia, nuestra razón de ser y la de tus hijas. Le diste luz a mi vida como nadie más. Decirte que te voy a extrañar no dimensiona el hueco que dejas en este mundo. Mi Sari de mi amor te amo de aquí hasta que nos volvamos a ver.

Q.E.P.D

