La consultora y agencia de marketing, comunicación y transformación digital Findasense anunció recientemente que Adriana Pineda es la nueva regional company lead Central & South America. La profesional liderará la operación desde Colombia.

Adriana Pineda cuenta con 20 años en el sector; ha estado en agencias de publicidad trabajando en las áreas de servicio a clientes, planeación estratégica, y desarrollo de marcas y negocios. Es comunicadora social con énfasis en publicidad de la Pontificia Universidad Javeriana.

Asimismo, Adriana ha liderado proyectos locales, regionales y globales para compañías como Nestlé, Coca Cola, Abbott, Unilever, Bayer, SabMiller, Juan Valdez Café, Claro, Kimberly Clark, Pfizer, Johnson & Johnson, Colmena, Banco Caja Social, Ford, Mazda, Fundación Grupo Social y Air France.

En este sentido, Adriana Pineda explicó a P&M lo que significa para ella esta nueva fase profesional.

¿Cómo se dio este cambio?, cuéntanos sobre el contexto en el que estabas cuando se presentó la oportunidad.

En todos los años que llevo en la industria, mi objetivo ha sido siempre el mismo: trabajar junto a los clientes en el desarrollo de ideas que impacten positivamente sus negocios. Después de tres años de hacer parte de Untold, desde Fogdog y The Juju, donde siento que alcanzamos grandes hitos, he sido invitada a formar parte de este gran proyecto que es Findasense. Y me resultó irresistible el desafío que plantea, esta vez para alcanzar efectividad en los negocios de los clientes desde un modelo híbrido de consultoría y agencia; un modelo muy innovador con resultados probados, en el que la data es un ingrediente fundamental y las relaciones relevantes con las personas la magia que nace de los procesos y metodologías que Findasense lleva años perfeccionando.

Es muy emocionante hacer parte de esta compañía nacida en España, que sigue creciendo, sembrando, y haciéndose cada vez más fuerte en la región. Me siento muy emocionada con la oferta de valor con la que contamos y el equipo tan talentoso que nos acompaña. Estoy segura de que vamos a seguir creciendo y a divertirnos mucho en el camino.

¿Qué funciones cumples en tu nuevo cargo como regional company lead?

Lidero la operación de Findasense de Central & South America desde Colombia. Hoy, Findasense cuenta con estructura operacional y un equipo sólido que tiene las capacidades de atender, desde cualquier parte de Latam, las necesidades específicas de cada proyecto de consultoría o agencia para clientes y sus marcas.

Confío en seguir creciendo en la región de Centro y Suramérica con acuerdos de colaboración con compañías de la talla de Coca-Cola, Scotiabank, Kellogg’s, Prodesa, Unilever, Puratos, Bimbo, Movistar – Liberty, Alpina, Dos Pinos, WOM entre otros.

¿Qué expectativas tienes del nuevo desafío profesional?

Me entusiasma mucho hacer parte del equipo de Findasense. Esta es una organización única con una cultura fuera de serie y un potencial inmenso. Me emociona crecer como líder en una época de tantos desafíos y cambios radicales en la forma como pensamos y trabajamos.

Crecer en la región; consolidar la bajada de nuestra propuesta de valor evolucionada; y afianzar nuestra cultura, son los principales desafíos que me propongo en el corto y mediano plazo.

Por otra parte, en la opinión de José Ramón López Grañeda, CEO de Findasense, esta movida es una acertada decisión:

“Nos complace anunciar la incorporación de Adriana como líder de nuestro team en la región, con base en Colombia, quien es una reconocida especialista en comunicación, creatividad e innovación en comunicación y marketing que ha trabajado para clientes de talla mundial. Nos hemos asegurado de garantizar una transición armónica y suficiente”.

