La visión de Luis Miguel de Bedout

Luis Miguel de Bedout habló con P&M para compartir su experiencia y algunas anécdotas de sus más de 35 años trabajando para el diario El Colombiano. Luis Miguel anunció su retiro del medio, después de la movida accionaria anunciada por la compañía en la que la familia Gómez Martínez se quedó con el 100% de las acciones.

De Bedout logró posicionar a El Colombiano como una de las empresas de prensa más eficientes en el mercado; superando utilidades por más de $5.000 millones en un momento complejo para el sector de los medios impresos. En su trayectoria por el medio, se lograron grandes avances en la prensa de interés general, la prensa popular y la económica. Además, logró que el periódico antioqueño fuera pionero en las inversiones de tecnología con la inversión en la empresa de información digital, EnMedio, que tras doce años de operaciones es líder de la industria digital signage o señalización digital en Colombia, con más 3.500 pantallas informativas instaladas en 45 municipios.

Su balance en la evolución de los medios

Luis Miguel de Bedout: En este tiempo la evolución de los medios de comunicación ha sido impresionante. Cuando comencé en El Colombiano, había básicamente tres medios de comunicación fundamentales: radio, televisión y prensa. Había algo de revistas, pero digamos que esos eran los tres medios por excelencia. En esa época, en Colombia había dos canales de televisión para todo el país. En radio, pocas emisoras, y en cuanto a prensa, los importantes periódicos de cada una de las ciudades.

Hoy en día, ha venido sucediéndose una atomización impresionante en la oferta de contenidos informativos, no solamente en más medios, como pasa en el caso de la televisión donde pasamos de dos canales a una oferta de cientos de canales, sino también a múltiples plataformas, particularmente el internet trajo consigo la explosión del formato digital de los medios tradicionales, y así mismo el advenimiento inevitable de las redes sociales.

Retos de hoy para los medios de comunicación

Luis Miguel de Bedout: La atomización que se ha venido dando en los medios de comunicación hace que ya no exista esa condición casi que monopólica de antes, que les permitía acaparar la totalidad de la inversión publicitaria en tres medios fundamentales. Esto generaba ingresos muy importantes para costear un esfuerzo periodístico informativo de gran envergadura. Hoy en día, la venta de los contenidos y el pago de los contenidos comienza a ser muy relevante y se deben buscar eficiencias significativas.

El reto es mantener un periodismo serio, culto y honesto. Un periodismo que sea proveedor de información veraz y oportuna para las personas. Las redes sociales en un inicio, pienso yo, prometían ser la forma de democratizar el suministro de contenidos a las personas, y creo que esto ha ocasionado algo contraproducente, ha dado pie para que se cree la anarquía en la información, un desorden total. A

Anteriormente, había filtros, barreras para poder operar medios de comunicación, con regulaciones que de alguna manera ponían un orden. Hoy en día, en redes, cualquiera puede decir lo que quiera, en el momento que quiera y lo peor de todo es que las personas le dan credibilidad a esto.

Otro de los retos de futuro (cercano) en los medios de comunicación, es que muchos actores, por ejemplo, los operadores de redes sociales como Instagram, Facebook, entre otros, tendrán que evolucionar en la regulación de cómo las personas los utilizan a ellos como medio para expandir los contenidos informativos y, en segundo lugar, los gobiernos y estados probablemente también deberán establecer algunas regulaciones para la difusión de la información.

Va a ser relevante que las marcas tengan detrás un respaldo, un prestigio y credibilidad de los actuales proveedores de contenidos, particularmente los que vienen de prensa escrita.

Los medios especializados

Luis Miguel de Bedout: Le creo mucho a los medios especializados. Tienen contenidos informativos que no son commodities, es decir no son breaking news. Si no que gran parte de sus contenidos son hechos de agenda propia, construidos y generados por ellos mismos. Tienen un ingrediente muy fuerte de investigación, de contextualización y de enriquecimiento. Traen información absolutamente relevante, necesaria para el desarrollo profesional de las personas”.

Reinvención en la transformación digital

Luis Miguel de Bedout: Hemos estado al día en aprovechar las herramientas de la tecnología. En muchos casos esas aventuras que emprendemos funcionan, hay unas que duran un corto tiempo, hay otras que duran más. Por ejemplo, más o menos al mismo tiempo en que comenzábamos a proveer contenidos informativos por internet, también lo hacíamos a través de líneas telefónicas. En esa época, nosotros teníamos una plataforma que se llamaba Salomón donde la gente llamaba y hacía consultas de noticias, horóscopo, chistes, entre otros; fue súper exitosa, tenía volúmenes de llamadas increíbles.

Lecciones y buenas prácticas

Luis Miguel de Bedout: Nosotros podemos competir con las redes sociales, mientras las personas crean en nosotros. Pueden dar en cualquier red social mucha información, pero hoy ya la tendencia es que digan voy a verificar en un medio de comunicación serio y oficial. Creo que en la anarquía de medios, la credibilidad seguirá siendo el pilar, un periodismo serio, bien documentado, que no coma cuento, que valida la información y que piensa en el bien común.

