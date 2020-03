Cada año P&M y el Politécnico Grancolombiano, hacen la entrega oficial de la beca P&M. Con ella, Huella Grancolombiana, programa de becas y responsabilidad social de la institución educativa Politécnico Grancolombiano, aporta una beca de matrícula para un estudiante en su pregrado de Publicidad y Mercadeo. A su vez, la Revista P&M contribuye con la entrega de una ayuda tecnológica, como herramienta de apoyo para el proceso de aprendizaje del estudiante becado.

Esta iniciativa se ha venido realizando año tras año, a raíz del especial “P&M Social”. En esta oportunidad, Camilo Pinzón, estudiante de sexto semestre, fue el beneficiado. Por este motivo, nos reunimos con él para hacerle entrega oficial de un computador portátil, como reconocimiento al mérito.

Camilo Pinzón, ganador de la Beca P&M

Durante la entrega oficial del computador portátil, tuvimos la oportunidad de hablar con Camilo, quien nos dejó estas palabras:

“Realmente, en estos momentos uno no sabe cómo expresar el agradecimiento. Cuando alguien te ayuda a cumplir tus sueños y lo hace sin decirle al mundo que te está ayudando, es algo muy lindo. Estos hechos son los que contribuyen a que el país mejore y que uno mejore.

Cuando recibí la noticia, me llaman y me dicen que tengo una reunión con la empresa que me ha dado la beca. Como si no fuese suficiente, me comentan que me harán la entrega de un incentivo. Hoy estoy aquí, no por el incentivo sino para dar las gracias. Gracias porque han transformado mi vida y me han ayudado realizar mis sueños. Estár estudiando en el Politécnico Grancolombiano me ha llevado a tener una mejor calidad de vida.

Este computador es una herramienta que llega en el momento justo a mi vida. Llega en un momento donde lo necesitaba. Es por eso que doy gracias nuevamente y no me cansaré de decir gracias. Gracias al Politécnico, gracias a P&M y gracias a la vida. Porque los sueños se pueden cumplir. Todas las cosas y todas las metas que uno se proponga se pueden lograr.”

¿Cómo es el proceso para elegir al beneficiario de la Beca P&M?

Para conocer un poco más sobre el proceso de selección, hablamos con Diana Álvarez, coordinadora del programa de becas y recaudación de fondos del Politécnico Grancolombiano. Esto fue lo que nos contó:

“A través del equipo de psicólogos del programa de becas, Plan Huella, se hace la selección y estudio de caso de todos los estudiantes que se postulan al programa de becas, semestre tras semestre. Se evalúan diferentes áreas a nivel psico-social, familiar, económico y académico. Seguido a esto, se presentan a P&M, nuestro Aliado, los candidatos preseleccionados para el otorgamiento de este beneficio, teniendo en cuenta los criterios que como aliados han dispuesto. De este modo se otorga la beca P&M, que contribuye a la formación de nuestros estudiantes.”

Felicitamos a Camilo Pinzón por su desempeño y por ser el merecedor de este beneficio.

