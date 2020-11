Daniel Amador, director de experiencia de usuario de Oracle, nos cuenta sobre transformación digital, su influencia e importancia en el mundo del mercadeo. Además de las inquietudes que existen sobre cómo arrancar en este mundo de la transformación.

Pese a que son varios los factores que influyen en la transformación digital de una compañía, la cultura organizacional es el factor más importante. A partir del equipo de trabajo, de su proactividad y actitud, se permea la estructura y como se diseña la organización en su interior. Se conforman equipos interdisciplinarios que trabajan desde diferentes áreas y esa colaboración no es posible sin una cultura arraigada que permita entender la necesidad de ayudar al otro.

La transformación digital no es un tema nuevo para nadie. Este es un proceso donde las personas que están involucradas han entendido que no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un cuestionamiento constante sobre qué cosas se pueden mejorar en la compañía. Desde las diferentes áreas, procesos, personas y tecnología para que el modelo de negocio evolucione y no se quede en el ayer sino se prepare para el futuro.

Ahora bien, se entiende por transformación digital como la capacidad que se tiene para adaptarse fácilmente a nuevos modelos de negocio, apalancados por alguna tecnología. De manera que la compañía se anticipe al mercado y esté más cerca de los consumidores.

En Colombia existe un buen entendimiento en las compañías y una estructura grande sobre todo en las multinacionales en materia de transformación digital. En diferentes sectores se ve un gran avance ya sea por obligación, por trabajo de hace un tiempo o la naturaleza de la industria. El tamaño de las compañías define en muchos casos la agilidad con la que se implementan estos procesos.

