Este próximo domingo se llevará a cabo el evento deportivo más importante en Estados Unidos, el Super Bowl. Presentará el enfrentamiento entre P. Mahomes (Kansas City Chiefs) y el aclamado T. Brady (Tampa Bay Buccaneers). Pero este evento representa un día muy importante para el deporte mundial, la cultura norteamericana y, claramente, para la publicidad y las marcas. ¿Qué es lo que está en juego en el Super Bowl LV?

Después de un año golpeado por la pandemia, una crisis económica, altos niveles de desempleo, demostraciones de justicia racial, y un ataque al Capitolio en Washington, este Super Bowl presenta un reto importante para los espectadores. La mayoría verán el partido desde sus casas. Los jugadores, aunque tendrán a 25.000 fans apoyándolos en el estadio, esto es solo el 30% de la capacidad. Y finalmente, las marcas, que quieren estar presentes en la atención de más de 100 millones de personas conectadas desde diferentes pantallas, canales, y formatos, tendrán mucho cuidado con la posible interpretación de sus mensajes.

Publicidad

Es por esto que grandes rivales como Coca Cola y Pepsi no estarán presentes en los comerciales este año. Budweiser, por primera vez en 37 años, no aparecerá en la lista de anunciantes. No obstante, y a pesar de la coyuntura, los anunciantes pagarán un promedio de 5,5 millones de dólares por 30 segundos al aire. Así que buscarán cautivar no solo la atención de los espectadores, sino una conexión real y duradera que permita crear un goodwill de marca.

Definitivamente, un año en donde está en juego algo más que un partido de football americano. Mientras unas marcas se quedan por fuera del evento haciendo una declaración de utilizar mejor sus recursos para apoyar la coyuntura, otras buscan conectar emocionalmente a través de mensajes de empatía, humor, y autenticidad para comunicar lo que realmente representan.

Lo que está en juego en el Super Bowl LV

Anheuser-Busch estará presente con sus otras marcas con mensajes de empatía y presencia en momentos cotidianos de la vida de las personas. Por su parte, Doritos, Uber Eats, Cheetos y Amazon se apoyan del uso de celebridades para conectar con sus audiencias para generar cercanía y hasta reducir el “riesgo” de tener una salida en falso.

Claramente, este año los cambios que nos ha traído la COVID-19 no serán ajenos a este mega evento. Seguramente los anunciantes nos sorprenderán con una nueva forma de comunicar y conectar con las audiencias que siguen luchando contra cambios, dificultades, pero en un momento de familia, amigos, diversión, emoción y pasión por su deporte favorito.

¡Que gane el mejor!

