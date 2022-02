La campaña Hazlo Porque Te Gusta fue lanzada en enero de 2022 en Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras. El concepto se apoya en los propósitos que suelen trazar las personas al inicial el año, entre los cuales la alimentación saludable es común. Fue así como surgió esta estrategia desde McCann Colombia para Bimbo en su línea integral. El equipo creativo tras la estrategia explicó a P&M los detalles sobre la campaña en el formato de Creatividad al día.

¿Cuál fue el desafío o reto al momento de ejecutar la campaña de cara al consumidor?

Fueron varios los factores que hicieron retador el escenario para el lanzamiento de esta campaña; los dos principales fueron que nos enfrentamos a una categoría donde la gente desconfía de los alimentos que prometen acompañarlos en sus rutinas saludables, y esto pasa por una sola razón: su sabor nunca es igual al de productos más indulgentes. Sin embargo, esto no pasa con los alimentos de las lineas ciento por ciento integral, ciento por ciento natural y ligera de Bimbo.

¿Cuál es el contexto en el que surge esta necesidad?

El inicio de año, esa época en la que le hacemos promesas a nuestro cuerpo y que muchas veces no son fáciles de cumplir marca el punto de partida de esta campaña. Sin embargo, estamos buscando que la plataforma Hazlo Porque Te Gusta se convierta en un hábito para todo el año para disfrutar el proceso mientras comemos alimentos ricos y saludables.

¿En qué consistió la idea o propuesta creativa?

En una invitación muy sencilla a disfrutar lo que hacemos por cuidarnos. Y aunque suena fácil es algo que en la realidad no es así, porque nos han metido en la cabeza cosas como “no pain, no gain”, y lo único que ha logrado esto es que nos desanimemos fácilmente cuando comenzamos a hacer algo por nuestro cuerpo. Esto no solamente pasa con la actividad física sino también con la alimentación; ahí es donde nace Hazlo Porque Te Gusta, un llamado a disfrutar comer y cuidarse a la vez, hacer algo todos los días por nuestro cuerpo o incluso celebrar la sola decisión de empezar.

¿Cuáles son las piezas, contenidos y medios que harán parte de la campaña?

Tenemos un antimanifesto audiovisual desde el que invitamos a las personas a cumplir las promesas que le hicimos a nuestro cuerpo al empezar el año. Para esto, presentamos por medio de preparaciones ágiles e indulgentes el portafolio de productos que hacen parte de las lineas ciento por ciento integral, ciento por ciento natural y ligera de Bimbo.

En digital también hemos creado una batería de piezas robusta; entendiendo las necesidades que persiguen cada una de las audiencias y cómo desde las líneas ciento por ciento integral, ciento por ciento natural y ligera de Bimbo resolvemos esas tensiones que no permiten cumplir las promesas de tener hábitos mas saludables. Por otra parte, desde las redes sociales tenemos muchas actividades con influenciadores; los invitamos para que sigan las actividades que tenemos en las redes de Bimbo.

¿Qué esperan lograr con la campaña?

Con la campaña Hazlo Porque Te Gusta estamos invitando a las personas a que inicien o retomen sus rutinas saludables sin sacrificar el sabor que les gusta; combinando los productos de las líneas ciento por ciento integral, ciento por ciento natural y ligera de Bimbo con diferentes alimentos como granos, frutas, con verduras o proteínas.

En Bimbo nos preocupamos por entregar alimentos deliciosos y nutritivos; esto significa incluir los mejores ingredientes y que estos influyan de manera positiva en el normal funcionamiento de nuestros sistemas. Por ejemplo, los productos de la línea ciento por ciento integral están hechos con granos enteros y son altos en fibra. Nuestra línea cineto por ciento natural y los productos Vital están elaborados con ingredientes naturales como frutas y semillas. Y la línea ligera incluye productos bajos en calorías o sin azúcar añadido los cuales nos ayudan a moderar la ingesta calórica diaria.

Resultados

La campaña está en curso.

Ficha técnica

Anunciante: Bimbo

Publicidad

Producto: Líneas Fit, Integral y Natural

Agencia: McCann Colombia

Directores generales Creativos: Diana Triana, Juan Cárdenas

Directores creativos: Juan Manuel Prieto, César Cadena

Copywriter: Felipe Gómez

Directores de arte: Erik Puentes, Alessandra Capote

Director de cuenta: Jose Acosta

Ejecutiva de cuenta: Laura Rincón

Planner: Jaime Tocora

Productora: Austria Films

Director: Alejandro Ránchez

Fotografía: Francisco Giraldo “Pocho”

Productora ejecutiva: Camila Botero

