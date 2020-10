Las estadísticas no engañan y la realidad inquieta. Los jóvenes profesionales encabezan el segmento de mayor desempleo y evalúan emigrar en muchos casos en busca de mejores oportunidades. Los programas de empleo relacionados con marketing se concentran en áreas como analítica de datos, inteligencia artificial, publicidad digital, ventas a través de canales no presenciales, entre otros; lo que crea una gran oferta de profesionales para una baja y atomizada demanda.

Muchos me preguntan cuales son las habilidades que debería tener un profesional de marketing para diferenciarse, conseguir empleo y ser exitoso. Hasta hace poco tiempo era relativamente fácil responder esta pregunta tomando ciertos principios básicos del mundo global como títulos, postgrados y el manejo de varios idiomas; además de recitar el manual de habilidades blandas que basa en la buena comunicación, la capacidad para trabajar en equipo, actitud positiva, trabajar bajo presión, la toma de decisiones, negociación y liderazgo, entre otros. Hoy nos damos cuenta que estas habilidades, aunque las leamos en casos y biografías de personajes exitosos o hagamos cursos especializados no son tan fáciles de adquirir. La experiencia y sobre todo la experticia seguirán jugando un papel fundamental. La experticia es la suma de la experiencia y la habilidad para ejecutar una actividad.

Profesionales “Capaces de”:

He escuchado que muchas escuelas de negocios y facultades de administración forman Gerentes que adquieren un sinnúmero de conocimientos que les crea un estatus que choca a la hora de buscar el primer empleo. Esta afirmación creo que va a empezar a cambiar. Primero, porqué las universidades están trabajando obligados por la realidad en que los estudiantes adquieran habilidades prácticas bajo modelos donde el profesor sea un guía, más que un transmisor de conocimientos. Segundo, porque el nuevo escenario post pandemia con una demanda contraída y un consumidor precavido está obligando a las empresas a seleccionar profesionales a los que he llamado “Capaces de”: capaces de romper la línea; capaces de evolucionar para cambiar la historia de los números; de entender las realidades y adaptarse más no conformarse; capaces de sumar habilidades a las tradicionales como son la ética; la autenticidad; ser crítico y criticado; el autoaprendizaje; la observación; la investigación basada en información confiable; la capacidad de darle sentido a la información; la habilidad de convertir datos en acciones; el equilibro emocional y el manejo de los espacios hogar-ocio-trabajo, para de esta manera buscar cumplir sus sueños.

Obtener altos salarios fijos cada vez será más difícil. La productividad y los resultados marcarán los ingresos. Cada profesional será un emprendedor dentro de la empresa donde labore y dependerá más que nunca de que adquiera habilidades duras y blandas que junto con la experiencia le permita lograr la experticia necesaria para ser un foco de luz que lo convierta en referente; ya sea como empleado o como emprendedor independiente.

profesional marketing

Tal vez volveremos a la etapa de las carreras en empresas posicionadas, pero el éxito profesional seguirá dependiendo de nuestra evolución, de sorprendernos y de sorprender.

Por: Leandro Izquierdo, director ejecutivo de la ACEI

También le puede interesar: Ahí le va su POP

Comentarios