El 24 de marzo se celebra mundialmente el Día del Locutor y P&M quiso enaltecer esta labor, desde la perspectiva publicitaria, es decir, la locución comercial. Estos profesionales son un eslabón importantísimo en la comunicación de marca, pues a través de su voz es posible lograr conexiones con la audiencia, encaminadas hacia un propósito específico.

Para hablar acerca de todo el proceso de preparación de la parte narrativa, hablamos con Felipe Domínguez, locutor comercial con más de 12 años de experiencia en el medio; quien también abordó el tema de la relación con las marcas; la transformación de la publicidad; la demanda del mercado y algunas transformaciones en el oficio que dejó la pandemia.

Las marcas ahora quieren ser más cercanas y transmitir más empatía con sus consumidores. Antes, cuando se hablaba de locución comercial se hacía referencia a las voces profundas con las cuales muchas personas no se sentían conectadas. Ahora se busca la voz del vecino que recomiende un producto; la voz de un amigo, de un familiar.

Felipe comentó todo el proceso detrás del desarrollo de una acción de marca que incluye una voz comercial como el hilo narrativo.

El locutor debe tener una conjunción perfecta entre saber emitir el mensaje, con el manejo de la voz; pero también saber escuchar lo que el cliente desea. En esta relación, a veces se da vía libre a la creatividad y propuesta del locutor, aunque en ocasiones, este debe ir ceñido al libreto.

“Si se logra posicionar, sin embargo el medio apremia la versatilidad”. Con esta frase Felipe respondió este interrogante que en la relación marca – locutor, puede ser la clave para lograr un mayor número de trabajos.

“Si me encajono en ser la voz fresca, voy a perder muchos clientes que quieren una voz institucional; lo mismo a la inversa. Lo que he aprendido de locutores muy profesionales es que no se enmarcar en una sola categoría y exploran su voz para potencializar todas sus características”, comentó Felipe.