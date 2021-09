Si no comes te da hambre. Si te da hambre, comes y se te quita. ¡Normal! Pero para 12 millones de Colombianos la realidad es otra. Así lo quiso plantear, TBWA y el Banco de Alimentos de Bogotá, en su campaña más reciente.

Para nadie es un secreto que la escasez de comida en Colombia sigue estando vigente. Es uno de los mayores problemas que tenemos como país y al que deberíamos prestar más atención. Por esta razón, la agencia TBWA y el Banco de Alimentos de Bogotá tomaron las riendas de esta crisis, creando su nueva campaña para concientizar, unir y fortalecer a los Colombianos en la constante lucha contra el hambre.

Según el informe más reciente de Agricultura y Alimentación de la ONU y el Programa Mundial de los Alimentos (PMA), Colombia está entre las naciones, dónde la inseguridad alimentaria puede aumentar en los próximos cuatro meses. Uno de los factores fundamentales para este resultado se ha visto influenciado por la pandemia.

“Es probable que la pandemia del COVID-19 haya repercutido en la prevalencia de múltiples formas de malnutrición, y es posible que sus efectos persistan después de 2020. A ello se sumarán los efectos intergeneracionales de la malnutrición y los consiguientes efectos en la productividad”, destaca el informe.

Sin embargo, no debemos olvidar que llevamos décadas combatiendo y uniendo esfuerzos para eliminar esta situación. La semana pasada el Banco de Alimentos, organización dirigida por el padre Daniel Saldarriaga, dio a conocer que ha distribuido más de 200 millones de kilos de comida durante 20 años de funcionamiento.

El padre a través de un comunicado, dio a conocer que en el país hay 12 millones de personas que viven de inseguridad alimentaria. “Llevamos 20 años garantizando que el acceso a los alimentos sea un derecho y no un privilegio. Nada de esto sería posible, sin la generosidad que a lo largo de estos 20 años ha unido al país, entorno a las necesidades de los más vulnerables” comentó el padre.

Campaña contra el hambre

La campaña contra el hambre está basada en el concepto claro de lo que significa la existencia de 12 millones de colombianos que están pasando hambre actualmente. Es aquí, dónde TBWA con su nueva campaña del Banco de Alimentos de Bogotá basa su idea, para que desde acciones que son “normales” para la mayoría de nosotros, se demuestre realmente la otra realidad que viven millones de personas en el país.

Basados en ese criterio, se han hecho diferentes emisiones tanto para televisión abierta, como para grafica, para radio y para redes. Entre las piezas más significativas está la del reconocido chef Chris Carpentier, que se publicó empezando este mes y ha tenido un éxito muy alto en las diferentes redes sociales.

Concepto de la campaña contra el hambre

Redes: Se prepara una receta que va explicando Chris Carpentier y al final se presenta el plato vacío donde comen 12 millones de Colombianos.

TV: Un plato que se va formando, pero esta vez con alimentos. La idea es que este plato solo lo pueden ver 12 millones de Colombianos pero no lo pueden comer.

Periódicos: Es una página grande y abajo dice: Si no comes te da hambre. Si te da hambre tu estomago está vacío, como la mayor parte de este aviso. 12 millones de Colombianos pasan hambre.

Cada formato es una adaptación para los diferentes medios sobre de la idea de la campaña. Una idea principal, con el fondo de los 12 millones, pero sin caer en esa imagen de miseria, de niños con hambre etc; si no que invite a la gente a reflexionar a través de la ironía. Ver esa necesidad como tal. ¡Hay que donar! Hay que donar a este Banco que realmente ha hecho algo fantástico atendiendo a 1,300,000 personas, explica Rafael de Nicolás, Presidente de TBWA.

Diariamente estos 12 millones de personas se ven enfrentadas al plato vacío y la imposibilidad de poner alimentos en el.

#juntoscontraelhambre

TBWA propone una reflexión desde lo irónico, lo evidente y lo intangible. Encontramos a Chris Carpentier, preparando una receta con “nada” en una de sus publicaciones de Instagram. Veremos los avisos vacíos, como los platos de estos 12 millones de colombianos tanto en El Tiempo como en otros diarios. Por otro lado, se verán las redes sociales del Banco, totalmente en blanco para crear un choque, que desde la obviedad, pretende poner en evidencia esta problemática. Esto con el fin de invitar a todos los afortunados, que tienen el privilegio de sentarse en la mesa 3 veces al día, con su plato lleno de comida, para que apoyen a los que no lo pueden hacer, con sus donaciones al Banco de Alimentos de Bogotá. Por qué si activamos la generosidad, descubriremos que el hambre si tiene cura.

